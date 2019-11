© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono conclusi i primi tempi delle gare di Serie B in programma alle ore 15:00. Il Pisa è avanti 1-0 sul campo del Cittadella grazie alla rete realizzata al 44’ da Pinato. Il Cosenza conduce invece 2-1 ad Ascoli: in gol Riviere e Bruccini per gli ospiti, accorciano al 38’ i padroni di casa con Ninkovic.