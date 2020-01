Serie B, al Crotone il derby calabrese: finisce 0-1. Decide Messias

© foto di Andrea Rosito

Il Crotone vince in casa del Cosenza, fa suo il derby calabrese e si porta a -1 dal Pordenone secondo in classifica. La squadra di Stroppa massimizza al meglio la rete di Messias dopo 13 minuti e conquista una vittoria importantissima mettendo ancor più nei guai i rivali regionali che si rammaricano per un palo di Riviere nel primo tempo e per un gol fantasma di Sciaudone, Cordaz sembra respingere il colpo di testa del centrocampista oltre la linea. Il Cosenza resta così in piena zona retrocessione.