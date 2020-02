© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gara dalle mille emozioni e dai mille risvolti quella dell’Adriatico fra Pescara e Cosenza che ha visto i padroni di casa vincere in rimonta. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato dove va però segnalata l’espulsione di Palmiero per un doppio giallo rimediato nei minuti finali ,nella ripresa è il Cosenza a passare in vantaggio dopo una manciata di minuti con Asencio, neo acquisto, bravo a svettare in mezzo all’area su cross di Prezioso. Pochi minuti dopo però in campo torna la partità numerica con Sciaudone che si becca il rosso diretto per un intervento duro su Galano. Dopo quella numerica arriva anche la parità nel computo dei gol segnati con Zappa che brucia Idda e batte Perina.

All’89° il Pescara può passare in vantaggio grazie al rigore causato da Perina che travolge Memushaj lanciato a rete: da dischetto va Galano che però si fa parare il tiro dagli undici metri. Non è però finita qui perché al quarto minuto di recupero è il giovane Bocic a trovare la gloria su lancio di Bettalla dalla difesa: il centravanti di piattone regala il gol vittoria battendo Perina a tu per tu. Saltano i nervi in casa Cosenza con Kanoutè che lascia i suoi in nove nel finale per un fallo su Drudi.