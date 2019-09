© foto di Federico Gaetano

Terminati da qualche minuto i primi tempi delle due partite di Serie B in programma oggi alle ore 18. E all'intervallo, al momento, sono le squadre che giocano in trasferta a sorridere. Il Pisa sta vincendo 0-1 a Castellammare, grazie alla rete di Gucher. Conduce 1-2, in rimonta, il Pordenone a Pescara: abruzzesi avanti con Galano su rigore, prima della risalita ospite con i gol di Gavazzi e Chiaretti, anch'esso dal dischetto.