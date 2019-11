© foto di Federico Gaetano

Agli archivi il primo tempo del posticipo della domenica di Serie B, per la 13^ giornata di cadetteria, in cui lo Spezia è rientrato all'intervallo conducendo 1-0 la sfida tra le mura amiche contro il Frosinone. A decidere, per il momento, è un gol segnato dal figlio d'arte Gudjohnsen, servito nell'area piccola da Bidaoui.