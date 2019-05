© foto di Andrea Rosito

Si è appena concluso il primo tempo dell'Arechi tra Salernitana e Cosenza, con i padroni di casa che si trovano sotto per 0-1 per via della rete segnata da Garritano nel finale di frazione, su invito perfetto di Tutino e intervento imperfetto di Micai. Punteggio non favorevole per la squadra di casa, anche e soprattutto guardando la classifica. In questo momento sarebbe in piena zona playout dietro al Livorno, a quel punto salvo. Ma è ovviamente tutto virtuale: intanto, adesso l'intervallo.