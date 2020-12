Serie B, altra sconfitta per l’Entella. Diaw, su rigore, regala i tre punti al Pordenone

Continua il momento no in casa Virtus Entella che nell’anticipo della 13^ giornata cade in casa contro il Pordenone trovando l’ottava sconfitta in campionato. A decidere la gara una rete in avvio, su calcio di rigore, di Diaw. I padroni di casa provano a trovare il pari, ma trovano sulla loro strada un attento Perisan a negare il punto che interromperebbe la striscia di sconfitte, mentre il Pordenone non trova modo di raddoppiare sprecando alcuni buoni contropiedi. I neroverdi salgono a quota 17 punti.