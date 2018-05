Serie B: ammende per Foggia, Avellino, Ascoli, Ternana e Pescara

Il Giudice sportivo di Serie B ha adottato alcuni provvedimenti dopo il 41esimo turno di Serie B, queste le decisioni:

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; recidiva; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1

lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini

preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo

tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta in plastica ed un accendino; sanzione

attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società

concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo

ed al 45° del secondo tempo, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art.

14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente

operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TERNANA UNICUSANO per avere suoi sostenitori, al

termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco un’asta di una bandiera lunga circa centotrenta

centimetri; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per

avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo,

lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a

fini preventivi e di vigilanza.