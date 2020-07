Serie B, Ascoli-Benevento: sfida al cardiopalma. Emergenza difesa per i sanniti

vedi letture

Il 38° turno di Serie B mette di fronte la prima della classe Benevento contro l'Ascoli, al 14° posto e con lo spauracchio playout distante soltanto tre punti. Una partita fondamentale soprattutto per i marchigiani, che in caso di sconfitta o di pareggio dovranno tenere d'occhio cosa accade sui campi di Pescara, Perugia e Cosenza. In caso di vittoria sarà invece salvezza in ogni caso. Arbitrerà Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Il tecnico Dionigi arriva a questa sfida al cardiopalma senza gli infortunati Rosseti e Beretta. Si va dunque verso il 3-4-1-2, con in porta Leali e in difesa Gravillon, Brosco e Ranieri in ballottaggio con Ferigra. Sulle fasce Andreoni e Sernicola, mentre al centro dovrebbero giocare Cavion, Brlek e Mosorini in vantaggio su Eramo. Attacco con Ninkovic e Scamacca.



COME ARRIVA IL BENEVENTO - "Dovremo giocare da capolista" ha detto il ds Foggia. Ma per farlo Inzaghi dovrà rinunciare a mezza difesa, viste le assenze di Caldirola, Antei, Letizia, Volta e Tuia. Probabile l'esordio stagionale di Gori in porta mentre in difesa dovrebbero giocare Maggio, Gyamfi, Barba e Rillo. Centrocampo con Insigne, Schiattarella, Del Pinto ed Impronta con Di Serio e Moncini in attacco.