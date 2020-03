Serie B, Ascoli-Chievo si dividono la posta: 1-1 in salsa serba

Finisce in parità il primo posticipo della Serie B fra Ascoli e ChievoVerona. Primo tempo a favore degli ospiti che passano in vantaggio grazie a Djordjevic al 39° su assist di Vignato, nella ripresa però meglio l’Ascoli che trova il pari al 71° grazie a Ninkovic bravo ad approfittare di un rinvio non perfetto di Renzetti. Nel finale occasioni per Trotta da una parte, Meggiorini e Vignato dall’altra, ma il risultato non cambia.