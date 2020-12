Serie B, Ascoli-Cosenza: sfida salvezza, entrambe vogliono trovare la vittoria

vedi letture

Tre punti di distanza e una situazione da ribaltare immediatamente. Ascoli e Cosenza si sfideranno nella dodicesima giornata di serie B: l'unico risultato utile resta la vittoria, anche perché la classifica parla chiaro. I bianconeri e i rossoblù hanno vinto una sola partita in questa stagione, la media è quella da retrocessione. L'obiettivo dunque è quello di cambiare rotta, anche perché davanti corrono e non hanno nessuna intenzione di fermarsi.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Sei sconfitte e due pareggi in otto gare. L'ultimo e unico successo risale al 20 ottobre contro la Reggiana, da quel momento in poi sono arrivati soltanto due punti, troppo pochi per poter competere per altri obiettivi. La situazione - nella parte bassa della classifica - non è assolutamente semplice, serve dunque dare una svolta immediata. Fuori dalla lista dei convocati ci sono Cangiano, Kragl e Mallè, per il resto sono tutti a disposizione. Si va verso la conferma del 4-3-3 con Bajic unica punta supportato da Chiricò e Tupta. Buchel, Cavion e Saric gestiranno le operazioni in mezzo al campo.

COME ARRIVA IL COSENZA - Momento negativo anche per la squadra di mister Occhiuzzi. Una vittoria nelle ultime cinque gare, con quattro punti conquistati. Non sarà semplice togliersi dalla parte bassa, ma una vittoria nel turno infrasettimanale potrebbe rilanciare le ambizioni della società calabrese. Ipotesi 3-4-1-2, con qualche dubbio in mediana: Sciaudone e Bruccini sono i candidati per partire dal primo minuto. In attacco torna Baez dal 1', con Carretta a completare il reparto.