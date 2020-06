Serie B, Ascoli-Cremonese 1-2 al termine dei primi 45 minuti: gara vera al Del Duca

vedi letture

La serie B è ripartita con il recupero del 25° turno fra Ascoli e Cremonese. Al termine dei primi 45 minuti la formazione ospite è in vantaggio: 2-1 il punteggio in favore della squadra di Bisoli. Il primo gol del nuovo campionato cadetto è stato un autogol di Padoin, che nel tentativo di spazzare via il pallone dopo il cross di Castagnetti, ha finito per mandare la palla nella sua porta. Il raddoppio della Cremonese è arrivato dopo una manciata di minuti con Palombi che, servito da Valzania, ha battuto Leali con una conclusione violenta sotto la traversa.

Alla mezz'ora il tecnico dell'Ascoli Guillermo Abascal ha cambiato le carte in tavola: fuori Pucino (infortunato) e Gravillon, dentro Andreoni e Ranieri. Una mossa che si è rivelata giusta, visto che al minuto numero 38 la squadra di casa ha accorciato le distanze grazie al gol di Morosini.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA TESTUALE DI ASCOLI-CREMONESE