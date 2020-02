vedi letture

Serie B, Ascoli-Cremonese: scontro salvezza inaspettato

Calcio d'inizio alle ore 15. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Tre punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica: è questo l'obiettivo di Ascoli e Cremonese, che si affronteranno quest'oggi allo stadio "Del Duca" nel match valido per la 25a giornata di Serie B. Una vittoria, un pareggio e tre sconfitte in questo 2020 per i marchigiani, tra cui il 3-1 a La Spezia nell'ultimo incontro disputato. Ambizioni ridimensionate per una squadra che attualmente occupa la 14a posizione in classifica, distante soli tre punti dalla zona playout. La Cremonese è tornata al successo con un roboante 5-0 ai danni del Trapani dopo ben sette partite, con tre sconfitte negli ultimi tre match affrontati. Una decisa iniezione di fiducia per i grigiorossi, che però hanno necessità di dare costanza ai loro risultati per cercare di tirarsi fuori dalle zone basse della classifica. Calcio d'inizio alle ore 15, dirige l'incontro il Sig. Daniele Minelli di Varese.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Stellone dovrà fare a meno di Terranova, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Indisponibili anche Beretta, Picinocchi, Ranieri e Rosseti. Il tecnico bianconero ha annunciato la formazionte titolare in conferenza stampa: "Leali in porta, difesa composta da Pucino, Brosco, Gravillon e Padoin. Poi Eramo, Cavion, Petrucci, Morosini, Trotta e Scamacca. Il modulo non lo dico ma con questi giocatori possiamo tranquillamente adottare due o tre sistemi di gioco. Ho visto bene i ragazzi in allenamento è vogliamo fare una grande prestazione per ottenere i tre punti". Così Stellone sui prossimi avversari: "La Cremonese ha una rosa molto importante costruita per vincere il campionato, quindi servirà massima attenzione. Avremo contro una squadra tosta, sarà una gara decisa dagli episodi".

COME ARRIVA LA CREMONESE - Rientra tra i convocati Mogos, ancora assenti Agazzi e Kingsley. Possibile la riconferma in blocco della squadra che ha spazzato via il Trapani nell'ultimo turno: 3-4-3 con Ravaglia tra i pali, Bianchetti, Terranova e uno tra Claiton e Ravanelli a formare il terzetto di difesa. Centrocampo con Zortea e Migliore ai lati di Valzania e molto probabilmente Arini, che ha smaltito l'influenza. In attacco conferma dal 1' per Gaetano insieme a Ciofani e Palombi. Massimo Rastelli ha così analizzato la situazione della squadra in ottica della trasferta nelle Marche: “La vittoria con il Trapani ha ridato entusiasmo e fiducia, ma nessuno deve illudersi perché una rondine non fa primavera. Mi aspetto una gara combattuta e maschia, l’Ascoli ha tantissime qualità tecniche e sa creare parecchie occasioni".