Serie B, Ascoli-Cremonese: si riparte, prima sulla panchina bianconera per Abascal

vedi letture

Fischio d'inizio alle ore 18.30. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Finalmente ci siamo. Dopo più di tre mesi e mezzo la Serie B riparte e lo fa con il recupero fra Ascoli e Cremonese. L’incontro valido per la 25a giornata si sarebbe dovuto disputare il 22 febbraio scorso ma la pandemia di Covid-19 che era già esplosa in Lombardia lo fece spostare a data da destinarsi. Ora tutto è pronto in un "Del Duca" deserto, la partita come tutti gli altri incontri si giocherà a porte chiuse, i bianconeri e i grigiorossi cercano punti preziosissimi per la salvezza. La gara di andata, giocata il 30 settembre, vide la Cremonese imporsi 1-0 sull’Ascoli grazie al gol realizzato da Danilo Soddimo.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Rivoluzione è la parola più giusta per spiegare quello che sta succedendo nella compagine del patron Pulcinelli. Nei giorni scorsi il club ha presentato il nuovo direttore sportivo Bifulco e precedentemente aveva deciso di affidare la guida della prima squadra ad Abascal, allenatore promosso dalla Primavera. L’obiettivo è quello di dare una sterzata alla stagione bianconera e cancellare la striscia negativa delle ultime nove gare dove sono arrivati soltanto cinque punti frutto di un successo, due pareggi e sei sconfitte.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Un mese e mezzo per riscattare una stagione che non è stata per niente brillante. E' il compito della Cremonese che arriva al "Del Duca" assetata di punti salvezza. La squadra di Bisoli è ancora al quartultimo posto in classifica e due lunghezze dai diretti avversari. Il tecnico grigiorosso può però rinfrancarsi dal ruolino di marcia delle ultime quattro gare prima del lockdown dove sono arrivati due successi, un pareggio e una sola sconfitta, in casa contro l'Empoli. Saranno tre gli indisponibili: Migliore sarà squalificato mentre Kingsley e Piccolo sono acciaccati.