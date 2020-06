Serie B, Ascoli-Crotone: divieto di fermata al "Del Duca"

Calcio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Nemmeno il tempo di metabolizzare l'ultimo turno di campionato che è già ora di tornare in campo per la Serie BKT. Tra i match della 31ªgiornata, in programma c'è la sfida tra Ascoli e Crotone, in scena allo stadio "Cino e Lillo Del Duca" alle ore 21. Da un lato i bianconeri di Davide Dionigi - per rendimento la peggiore squadra del campionato nel girone di ritorno - su cui aleggia sempre più minaccioso lo spettro della retrocessione. Dall'altra i rossoblu di Giovanni Stroppa alla ricerca di punti per tenere a distanza il terzetto composto da Spezia,Cittadella e Frosinone in ottica promozione diretta nella massima serie. L'arbitro dell'incontro sarà il Sig. Simone Sozza della sezione di Seregno.

COME ARRIVA L'ASCOLI - La squadra ha chiesto ed ottenuto di tornare in ritiro per poter preparare al meglio la sfida al Crotone in cui non ci saranno gli squalificati Cavion e Gravillon, stangato dal Giudice Sportivo con tre turni di stop dopo gli episodi di Venezia. A questi si aggiungono le assenze per infortunio di Pucino, Rosseti e Beretta, mentre torna tra i convocati il centrocampista Piccinocchi. Dionigi sembra indirizzato a schierare i suoi con il 3-5-2: Leali in porta, difesa composta da Ferigra (in ballottaggio con Valentini), Brosco e Ranieri. Sulle corsie laterali Andreoni e Sernicola, con Troiano in cabina di regia coadiuvato da Eramo e Padoin (in vantaggio su Brlek). La coppia offensiva sarà formata da Ninkovic e Scamacca. In alternativa, il tecnico bianconero potrebbe riproporre il 3-4-1-2 visto a Venezia escludendo Padoin in favore di Morosini che agirebbe da trequartista.

COME ARRIVA IL CROTONE - Stroppa ritrova Barberis, che ha scontato il turno di squalifica, ma deve ancora fare a meno degli infortunati Gigliotti, Jankovic, Mazzotta e Spolli. Consueto 3-5-2 per i pitagorici con Cordaz tra i pali e linea difensiva composta da Cuomo (in ballottaggio con Curado), Marrone e Golemic. A destra l'ex Gerbo si gioca una maglia con l'altro ex Mustacchio, a sinistra spazio a Molina. Torna Barberis a dettare i tempi a centrocampo, affiancato da Benali e Zanellato. Possibile l'avanzamento di Messias in attacco con l'esclusione dai titolari di uno tra Simy e Armenteros. Se così non fosse, il brasiliano verrebbe schierato sulla linea dei centrocampisti a discapito di Zanellato con la conseguente conferma del tandem offensivo classico.