Serie B, Ascoli di misura contro il Bari: 1-0, decide Buzzegoli

© foto di Federico Gaetano

Successo importantissimo in chiave salvezza per l'Ascoli, che batte di misura il Bari e fa un bel salto in avanti in classifica, portandosi momentaneamente a quota 33 punti in classifica. Decide una rete di Buzzegoli dopo appena 5 minuti: il Bari, nonostante un possesso palla elevato, non si è reso troppo pericoloso dalle parte di Agazzi. Terzo risultato utile consecutivo per la squadra di Cosmi, si ferma la corsa del Bari dopo sette risultati utili di fila.