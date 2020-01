Serie B, Ascoli-Frosinone: padroni di casa con tante assenze

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Il posticipo del 21° turno di Serie B metterà di fronte Ascoli e Frosinone, in una sfida dal sapore playoff. Le due squadre arrivano alla sfida del Del Duca con un solo punto di differenza e in caso di vittoria si candiderebbero ad un posto nelle prime otto anche a fine stagioni.



COME ARRIVA L'ASCOLI - Tante le assenze per Zanetti, che oltre alle assenze di Ardemagni e Ninkovic in procinto di lasciare il club, dovrà fare a meno anche di Da Cruz, fuori dai piani tecnici dopo l'espulsione e il litigio con i tifosi a Trapani, e Gerbo. In porta andrà Leali, mentre in difesa rientra Andreoni che farà parte della difesa a 4 con Gravillon, Valentini e Padoin.Centrocampo a tre nel quale dovrebbero agire Cavion, Troiano (anche lui al rientro) e Brlek mentre il tridente sarà formato da Morosini, Scamacca e presumibilmente Matos.

COME ARRIVA IL FROSINONE - I ciociari di Nesta dovrebbero invece passare al 3-5-2 con Bardi in porta, Brighenti, Ariaudo e Capuano in difesa e Paganini, Rohden e Tabanellia centrocampo. Sulle fasce agiranno D'Elia (in vantaggio su Beghetto) e Maiello, mentre davanti comanderanno Citro e Novakovich.