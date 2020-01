Una sconfitta presa male in casa Ascoli quella subita al Provinciale di Trapani questo pomeriggio. Come riporta Picenotime, nessun tesserato dei marchigiani ha parlato nella sala stampa dopo il 3-1 subito dai siciliani. Per la squadra di Paolo Zanetti si tratta della nona sconfitta stagionale, l'ottava lontano dal "Del Duca" e la quarta consecutiva in trasferta dopo Empoli, Pordenone e Benevento. Nell'impianto siciliano erano presenti anche il patron Massimo Pulcinelli ed il presidente Carlo Neri, che hanno dunque deciso per il silenzio stampa.