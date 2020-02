Serie B, Ascoli-Juve Stabia: esordio in bianconero per Roberto Stellone

© foto di Andrea Rosito

Si alza il sipario sulla ventitreesima giornata di Serie B: alle 21, al "Del Duca", i padroni di casa dell'Ascoli, freschi di nuovo allenatore dopo l'esonero di Zanetti (sulla panchina bianconera, in settimana, è arrivato Stellone), affrontano la Juve Stabia, squadra che lo scorso weekend ha interrotto una striscia di sei risultati utili consecutivi perdendo di misura al "Menti" contro il Perugia. Separate in classifica da appena due punti (quota 30 per l'Ascoli, 28 per la Juve Stabia), le due compagini sognano una vittoria per allontanarsi dalla zona "calda" e, allo stesso tempo, avvicinarsi ai playoff: i marchigiani hanno perso solo due partite su 10 tra le mura amiche, i campani ne hanno vinte solo due in trasferta.

A dirigere il confronto sarà il sig. Pezzuto della sezione di Lecce. Nella gara d'andata, disputata lo scorso 21 settembre e valida per la quarta giornata, l'Ascoli si impose con l'incredibile risultato di 5-1 fuori casa: Da Cruz realizzò una doppietta, alla quale diedero seguito le reti di Ardemagni, Chajia e Pucino. Per le "Vespe" fu Cissè a segnare il momentaneo 1-2.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Esordio sulla panchina bianconera per Roberto Stellone, chiamato a sostituire l'esonerato Paolo Zanetti: inizio sicuramente non semplice per l'ex tecnico del Palermo, che per questa sfida contro i campani dovrà rinunciare a Piccinocchi, Beretta, Pucino, Brosco, Rosseti e Ranieri. Non dovrebbero esserci variazioni dal punto di vista del modulo, si va infatti verso la conferma del 4-3-1-2: Leali in porta, Andreoni e Padoin (in ballottaggio con Sernicola) sulle corsie, Gravillon e Ferigra al centro della difesa. Prima convocazione per il nuovo acquisto Eramo, ma l'ex Entella dovrebbe partire dalla panchina: a centrocampo, infatti, i tre candidati per una maglia da titolare sono Cavion, Petrucci e Brlek. Morosini agirà sulla trequarti dietro a Scamacca e Trotta, Ninkovic torna a disposizione ma non sarà impiegato dal primo minuto.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Anche Mister Fabio Caserta, eletto qualche giorno fa miglior allenatore dello scorso campionato di Serie C, dovrà fare i conti con numerose assenze: indisponibili per la trasferta in terra marchigiana i vari Buchel, Russo, Cissè, Mastalli e Ricci, ai quali va aggiunto lo squalificato Troest. Non cambierò molto rispetto all'ultima gara giocata contro il Perugia: il modulo sarà il 4-2-3-1, con possibile transizione al 4-3-1-2 a partita in corso, con Provedel in porta, Vitiello e Germoni nel ruolo di terzini e la coppia Fazio-Allievi in mezzo. Calò e Addae giocheranno sulla linea dei centrocampisti, Canotto e Mallamo si posizioneranno ai lati di Di Gennaro mentre l'unica punta sarà Francesco Forte, a caccia del decimo sigillo stagionale con la maglia gialloblu.