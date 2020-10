Serie B, Ascoli-Lecce: salentini e marchigiani a caccia della prima vittoria in campionato

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 16.15. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

Si scaldano i motori della Serie BKT, con la seconda giornata ormai alle porte. Otto le gare in programma quest'oggi, compreso il confronto al "Del Duca" di Ascoli tra marchigiani e il Lecce. Dopo il buon pareggio ottenuto sul difficile campo di Brescia nel match inaugurale di campionato, la squadra di mister Bertotto è stata travolta per 4-1 dal Perugia in Coppa Italia, innescando i primi mugugni della tifoseria. Nonostante una delle rose sulla carta più forti e complete, anche il Lecce non ha entusiasmato in quest'inizio di stagione: pareggio a reti bianche nella gara d'esordio contro il Pordenone e vittoria sofferta contro la Feralpi Salò in Coppa Italia. In attesa che venga definito uno scenario definitivo con la chiusura del calcio mercato, entrambe le squadre ambiscono ai tre punti per arrivare alla sosta per le Nazionali con rinnovato entusiasmo e convinzione. Calcio d'inizio alle ore 16.15, fischia il sig. Riccardo Ros della sezione di Pordenone.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Sono 22 i giocatori convocati da Valerio Bertotto per la sfida contro il Lecce: torna a disposizione Brosco dopo il fastidio fisico che lo ha tenuto fuori nella gara col Brescia. Rientra anche Gerbo dopo lo stop forzato causa positività al Coronavirus. Prima convocazione per Sabiri, out Buchel (contusione alla schiena), Matos (problema al ginocchio) e Ndiaye, oltre a tutti i giocatori coinvolti in trattative con altre società. Ufficiali, infine, le rescissioni di Padoin e Beretta, che salutano i bianconeri rispettivamente dopo una e due stagioni. Visite mediche per il 27enne difensore centrale austriaco Lukas Spendlhofer, proveniente dallo Sturm Graz, ufficialità attesa nelle prossime ore. Il tecnico piemontese dovrebbe confermare il 4-3-3 visto a Brescia con Leali in porta, Pucino, Brosco (in vantaggio su Avlonitis), Corbo e Sarzi Puttini in difesa. A centrocampo Cavion, Brosco e Saric sembrano in vantaggio rispetto alla concorrenza. Cangiano e Chiricò sembrano sicuri di una maglia nel tridente offensivo ai lati di uno tra Bajic (favorito) e Vellios.

COME ARRIVA IL LECCE - Due importanti novità di mercato prima della trasferta di Ascoli: ufficiali l'acquisto a titolo temporaneo di Mariusz Stepinski dal Verona e la cessione a titolo definitivo di Jacopo Petriccione al Crotone. Corini convoca 22 giallorossi per la trasferta di Ascoli: assenti Falco e Rodriguez, presente il difensore Adjapong proveniente dal Sassuolo. Mancosu recupera dal'affatticamento al soleo ed è regolarmente a disposizione, da vedere se il mister lo rischierà dall'inizio o sarà prudente inserendolo a gara in corso. A disposizione anche l'ultimo arrivato Stepinski che si candida per una maglia da titolare nell'attacco giallorosso. Probabile riconferma del 4-3-3 con Gabriel tra i pali, Lucioni-Meccariello centrali di difesa con Zuta (in vantaggio su Adjapong) e Calderoni sulle fasce. Tachtsidis dovrebbe agire da regista di centrocampo, affiancato da Majer e Henderson. In attacco conferme per Coda e Listkowski, ballotaggio annunciato tra Stepinski e Mancosu per completare il reparto.