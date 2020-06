Serie B, Ascoli-Perugia: Abascal a caccia di riscatto

Bella sfida al Del Duca tra Ascoli e Perugia. La gara, valevole per la 29/a giornata di Serie B, si preannuncia bella e vibrante. C'è grande curiosità per vedere sulla panchina dei marchigiani Abascal, 31enne allenatore iberico, salito di grado sulla panchina dell'Ascoli dopo l'addio di Stellone. L'esordio, contro la Cremonese, è stato amaro (1-3). Dall'altra parte c'è subito un'altra gara difficile contro il Perugia di Cosmi. Ritorno ad Ascoli, da ex, per Serse Cosmi, allenatore dei bianconeri marchigiani dal dicembre 2017 al giugno 2018 con 29 panchine ufficiali e un bilancio formato da 8 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte con una “miracolosa” salvezza ai playout dopo un doppio 0-0 contro la Virtus Entella. Le due squadre si affronteranno per la decima volta nell'impianto marchigiano: tre vittorie per i bianconeri, quattro pareggi e due vittorie umbre. Calcio d'inizio alle ore 20.30, l'arbitro è Jean Paul Sacchi della sezione di Macerata.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Ascoli senza successi da 6 turni: 2 pareggi e 4 sconfitte il bilancio marchigiano, con ultima vittoria il 3-0 di Livorno dell’1 febbraio scorso; in casa bianconeri senza successi dal 26 dicembre scorso, 1-0 sul Pisa, poi 2 pareggi ed altrettanti k.o. Sarà 4-3-3 per i bianconeri con Ninkovic, Scamacca e Morosini a formare il tridente offensivo.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Il Perugia, prima della sosta, ha battuto la Salernitana ed in classifica occupa la dodicesima posizione, al pari della Juve Stabia, con 36 punti. Serve, però, un ulteriore passo in avanti per sognare di acciuffare un posto nei playoff. Sarà 3-5-2 con Falcinelli e Iemmello coppia d'attacco.