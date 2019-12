Serie B, Ascoli-Pisa - Zanetti senza Ninkovic, D'Angelo con Fabbro

Nikola Ninkovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serie B protagonista oggi, nel Boxing Day con tutte le squadre in campo per la diciottesima giornata di campionato. Alle 18, al Del Duca, la sfida fra Ascoli e Pisa che tornano ad affrontarsi due anni e mezzo dopo l’ultimo precedente, sempre nel torneo cadetto, risalente alla stagione 2016/17. In quell’occasione furono i toscani, guidati da Rino Gattuso, ad imporsi per 4-2. Il bilancio complessivo racconta di sette vittorie dei padroni dei casa, cinque pareggi e tre successi degli ospiti.

COME ARRIVA L’ASCOLI – Mettersi immediatamente alle spalle il ko di Udine col Pordenone: è questo l’obiettivo dei marchigiani. Senza il talento di Ninkovic, fermato per tre turni dal giudice sportivo, Zanetti non rinuncia al classico 4-3-1-2. A fare le veci del serbo uno fra Brlek e Chajia, alle spalle delle due punte Scamacca e Da Cruz, favorito su Ardemagni. Davanti a Leali la linea difensiva composta da Andreoni, Brosco, Gravillon e Padoin. In mediana spazio a Gerbo, Petrucci (o Troiano) e Cavion. Non convocati gli infortunati Pucino, Ferigra e Laverone, fermato dalla febbre.

COME ARRIVA IL PISA – Voglia di riscatto in casa nerazzurra dopo la brutta battuta d’arresto in casa col Cosenza. Le assenze continuano ad essere il nemico peggiore per D’Angelo che dovrà fare ancora a meno degli indisponibili Asencio, Izzillo, Marconi, Meroni e Varnier, ai quali si sono aggiunti gli squalificati Birindelli, Gucher e Marin. L’unica buona notizia è il ritorno fra i convocati di Masucci, comunque non al meglio. Possibile l’impiego dal 1’ di Fabbro, al fianco di Moscardelli. Ballottaggio Ingrosso-Belli in difesa. In cabina di regia confermato De Vitis, ai suoi lati dovrebbero agire Siega e Pinato, con Minesso trequartista.