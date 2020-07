Serie B, Ascoli-Pordenone: si rivede Strizzolo, neroverdi per il riscatto

vedi letture

Ci si avvicina sempre più alla linea del traguardo: trentaseiesima giornata di Serie B, al "Del Duca" si affrontano Ascoli e Pordenone con un unico risultato a disposizione, la vittoria, per continuare ad inseguire i propri obiettivi di classifica. I padroni di casa arrivano da quattro successi di fila, gli ospiti sono reduci da due ko pesanti con Crotone e Cosenza: paradossalmente, però, sono proprio questi ultimi a vivere il momento attuale con maggiore serenità alla luce della quarta posizione in graduatoria, che dà ormai certezza dei playoff, contro la dodicesima dei marchigiani.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Continuare a vincere per mettere una seria ipoteca sulla salvezza: senza troppi giri di parole, il futuro dei bianconeri in cadetteria dipenderà esclusivamente dai risultati che verranno ottenuti da qui al termine dell'annata sportiva. Davide Dionigi, costretto a rinunciare allo squalificato Sernicola e ai lungodegenti Piccinocchi, Rosseti e Beretta, ha fatto intuire in conferenza stampa un possibile cambio di modulo, anche se al momento sempre abbastanza probabile il mantenimento del 3-4-1-2. Davanti all'estremo difensore Leali, spazio ai difensori Ferigra, Brosco e Ranieri: l'esterno destro di centrocampo sarà Andreoni, sulla sinistra si posizionerà Padoin mentre in mezzo ci saranno nuovamente Cavion e Brlek. Pochi dubbi anche sul reparto offensivo: Morosini "jolly" alle spalle della coppia formata da Ninkovic e Scamacca, per Trotta possibile ingresso a gara in corso.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Rialzare la testa dopo due sconfitte consecutive e tornare a fare punti per chiudere il più in alto possibile: è questo l'obiettivo che Tesser ed i suoi ragazzi si sono posti per il finale di stagione. Neroverdi senza lo squalificato Barison e l'infortunato De Agostini, ma si può comunque parzialmente sorridere perché rientreranno a pieno regime il portiere Di Gregorio e l'attaccante Strizzolo. Non ci sarà cambio di modulo, confermato quindi il 4-3-1-2: Almici, chiamato a riscattarsi dopo la disastrosa prova col Cosenza, e Gasbarro sulle corsie esterne con Camporese-Vogliacco in mezzo; a centrocampo ci saranno Burrai e Pobega, a contendersi la terza maglia saranno Mazzocco e Misuraca. Sulla trequarti agirà Tremolada a sostegno di Ciurria e Strizzolo.