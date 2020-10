Serie B, Ascoli-Pordenone:Tesser cerca la prima vittoria, Bertotto in emergenza

vedi letture

Partita che si annuncia equilibrata quella che vedrà sfidarsi Ascoli e Pordenone. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota cinque punti. Gli ospiti sono alla ricerca del primo successo dopo 4 pareggi e una sconfitta. Ascoli che ha vinto una partita, ma ne ha perse ben tre con anche un pareggio all'attivo. Una vittoria sarebbe aria pura per entrambe. Dirigerà l'incontro il signor Massimi.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Situazione assenti difficile per mister Bertotto. Mancheranno ai bianconeri Leali, Pucino, Saric, Malle, Pierini, Vellios, Tupta e Tassi .Esordio tra i pali per il senegalese Sarr, che difenderà la porta ascolana nel 4-2-3-1 di domani. Bajic unica punto con Gerbo, Sabiri e Cangiano alle sue spalle.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Sono diverse le assenze per mister Tesser. Sicuramente out Gavazzi e Chrzanowski. Musiolik fa parte dei convocati pur non essendo al meglio. 4-3-1-2 con Bassoli favorito su Camporese al centro della difesa. In avanti dovrebbero giocare Butic e Diaw, con la possibila sorpresa Ciurria in attacco, con Zammarini trequartista.