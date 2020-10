Serie B, Ascoli-Reggiana: i bianconeri puntano il primo successo. Regia "vittima" del Covid-19

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW

Primo turno infrasettimanale della stagione per le squadre di Serie BKT, impegnate questa sera nelle gare valevoli per la 4ª giornata di campionato. Allo stadio "Del Duca" si affronteranno i padroni di casa dell'Ascoli e la Reggiana, in un match già decisivo per le sorti dei bianconeri di Bertotto, relegati in ultima posizione (con Vicenza e Pescara) con un solo punto conquistato in tre partite. Situazione più tranquilla in casa Reggiana, nonostante la prima sconfitta stagionale subita per mano del Chievo Verona nell'ultimo turno: sono quattro i punti conquistati dagli uomini di Alvini, attualmente alla guida del gruppo (formato da Brescia, Chievo, Lecce e Venezia) alle spalle della Reggina, quinta classificata. Sulla gara però aleggia lo spettro del rinvio, visti i sei positivi al COVID-19 annunciati dalla squadra emiliana nella giornata di ieri): infatti qualora i giocatori contagiati dovessero salire a otto nell'arco temporale tra l'ultima gara disputata e le 48 ore antecedenti la gara successiva, il club avrebbe diritto a chiedere il rinvio dell'incontro al Presidente di Lega. Calcio d'inizio programmato alle ore 21, l'arbitro designato è il Sig. Francesco Meraviglia di Pistoia.

COME ARRIVA L'ASCOLI - "La Reggiana è un'ottima squadra, con un tecnico attento e capace, che da subito ha dato la sua impronta. Sarà una partita tosta, da affrontare con lo stesso piglio avuto nelle partite precedenti, ma dovremo essere più concreti di quanto siamo stati finora". Queste le parole di Valerio Bertotto alla vigilia del match; il tecnico piemontese recupera Avlonitis e Donis, nonchè Lico e Tupta, entrambi riaggregati alla squadra dopo un breve periodo di isolamento dovuto ai casi di contagio nelle rispettive nazionali. Non convocato Vellios, che non ha recuperato dalla gomitata al costato rimediata a Frosinone; ancora out Buchel, Malle, Sarzi Puttini e Tassi. Fuori dai convocati per scelta tecnica Eramo e Quaranta. Possibili avvicendamenti a centrocampo, con Donis pronto a far rifiatare uno tra Sabiri e Saric; non sembra in discussione Cavion., Gerbo leggermente indietro nelle gerarchie.

Riconferma per Pucino e Kragl sulle fasce, ballottaggio Spendlhofer-Avlonits per affiancare Brosco al centro della difesa. Cangiano e Tupta si candidano per un posto nel tridente offensivo, ma al momento restano favoriti Chiricò, Bajic e Pierini.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Il Coronavirus colpisce pesantemente la Reggiana alla vigilia della partita di campionato contro l'Ascoli: dai controlli effettuati nella giornata di domenica 18 Ottobre, tre calciatori e tre membri dello staff tecnico sono risultati positivi. I tesserati, tutti asintomatici, sono stati posti in isolamento fiduciario, mentre la restante parte del gruppo squadra è stata sottoposta a ulteriori controlli che hanno avuto tutti un esito negativo. I sei tesserati sono attualmente in isolamento fiduciario e non prenderanno parte alla trasferta di Ascoli. La Reggiana non diramerà la lista dei convocati di mister Massimiliano Alvini. Al momento il match, secondo le normative vigenti stabilite dalla Lega di Serie B lo scorso 13 Ottobre in una nota ufficiale, si giocherà regolarmente. Difficile stilare quindi gli undici che scenderanno in campo stasera; in caso di regolare svolgimento del match, probabile riconferma del 3-4-1-2 con possibili avvicendamenti a centrocampo (Libutti per Zampano e Muratore per Varone) e sulla trequarti (Radrezza e Zamparo insidiati da Kargbo e Voltan). Non dovrebbero riposare i tre difensori (Gyamfi, Espeche e Martinelli) e Mazzocchi, confermato come unico terminale offensivo. Certamente out Costa, Rozzio e Germoni, flebili speranze per vedere all'opera Ajeti e Cambiaghi.