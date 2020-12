Serie B, Ascoli-Spal: Sottil all'esordio, Marino vuole continuità

vedi letture

Sfida importante quella che vedrà sfidarsi Ascoli e Spal. I padroni di casa hanno appena cambiato allenatore. Esonerato Delio Rossi dopo tre sconfitte consecutive, sarà Andrea Sottil a sedere nella panchina bianconera. Spal in piena zona promozione che cerca, come detto anche dal tecnico Pasquale Marino, continuità di risultati per sognare un pronto ritorno in Serie A.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Subito diverse assenze per mister Sottil. Mancheranno infatti Kragl, Mallè, Sini e Spendlhofer. Assenti anche Ghazoini, Matos e Tassi. Prima convocazione per Tofanari. Probabile 4-3-2-1 con Bajic unica punta, assistito da Chiricò e Sabiri. Quaranta titolare nei tre di difesa.

COME ARRIVA LA SPAL - Diverse assenze nella squadra di mister Marino. Mancheranno infatti Berisha, Tomovic, Viviani e D'Alessandro. Probabile un po' di turnover ma con un 3-4-2-1 di partenza. Paloschi dovrebbe agire da punta unica, con dietro Di Francesco e Castro. Salamon, Vicari e Ranieri i probabili titolari del terzetto difensivo.