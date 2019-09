Serie B, Ascoli-Spezia: al "Del Duca" conta solo la vittoria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Serie B torna in campo per la quinta giornata del girone d'andata, al "Cino e Lillo Del Duca" andrà in scena questa sera (calcio d'inizio alle ore 21, diretta testuale su TuttoMercatoWeb) un interessante confronto tra l'Ascoli di Paolo Zanetti e lo Spezia di Vincenzo Italiano, reduce dalla memorabile esperienza sulla panchina del Trapani, culminata con la promozione in seconda serie. I padroni di casa giungono all'appuntamento odierno da terzi in classifica con nove punti, uno in meno rispetto alla coppia Benevento-Entella che guida il torneo; per gli ospiti, invece, la situazione in graduatoria è ben più complicata, visti gli appena quattro punti racimolati nelle prime uscite, con la vittoria che manca dallo scorso 24 agosto (0-3 sul Cittadella).



Ascoli e Spezia si sono affrontate in sedici occasioni nel corso della loro storia: il primo confronto diretto risale addirittura alla stagione 1970/71, mentre il più recente è da riferirsi allo scorso Campionato di Serie B con i liguri che vinsero in casa per 3-2 nel match di ritorno (in evidenza, fra tutti, l'attaccante bulgaro Andrej Galabinov che realizzò una doppietta), prendendosi di fatto la rivincita per il 3-1 ascolano di inizio dicembre.

Il direttore di gara è il sig. Daniele Minelli di Varese, che fa tornare in mente brutti ricordi all'Ascoli: col fischietto lombardo, infatti, i marchigiani non sono mai riusciti nemmeno a pareggiare (cinque sconfitte su cinque, l'ultimo match sotto la sua direzione è stato Ascoli-Salernitana 2-4 dello scorso 16 febbraio). Decisamente migliore, invece, il rendimento dello Spezia col direttore di gara: nove i precedenti con ben otto risultati utili (unica sconfitta nella stagione 2014/15 di Serie B contro il Vicenza).

COME ARRIVA L'ASCOLI - Padroni di casa con l'entusiasmo a mille dopo i cinque gol rifilati in trasferta alla malcapitata Juve Stabia: mister Paolo Zanetti non potrà contare su Beretta e Scamacca e con tutta probabilità dovrebbe riproporre un 4-3-1-2 molto simile a quello del "Menti" di Castellammare. Avvicendamento tra i pali con Lanni favorito su Leali, ancora una chance da titolare per Padoin che dovrebbe condividere il centrocampo con Petrucci e Piccinocchi. Ruolo da trequartista affidato a Ninkovic, coppia offensiva con Da Cruz (reduce da una doppietta) e Ardemagni, a caccia del secondo gol consecutivo in cadetteria.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Turno infrasettimanale con quattro assenti per Vincenzo Italiano, che dovrà rinunciare ai vari Galabinov, Acampora, Barone e Mastinu. Per quanto riguarda lo schieramento in campo, il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 con qualche novità rispetto all'ultimo match del weekend con il Perugia: sarà Scuffet a difendere lo specchio della porta, Ramos prende posto nel quartetto difensivo mentre Mora risulta avanti nel ballottaggio con Maggiore per una maglia da titolare nel centrocampo. Non ci sono particolari dubbi sul tridente d'attacco che sarà composto da Federico Ricci, Gyasi e Delano.