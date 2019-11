Serie B, Ascoli-Venezia: marchigiani a caccia del secondo posto

© foto di Federico Gaetano

Giornata n.11 di Serie B che ci saprà dire parecchio sulle ambizioni di Ascoli e Venezia. I marchigiani, infatti, arrivano a questa sfida consci di essere una delle possibili rivelazioni di questo campionato, grazie ad un organico indubbiamente di livello e ad una guida tecnica giovane e ambiziosa. Sono 16 attualmente i punti in campionato, 2 in meno del Crotone secondo in classifica. Altrettanto si può tranquillamente dire del Venezia, che pur essendo di un punto sopra la zona play-out è altresì distante soltanto tre lunghezze da quella play-off. Un rendimento più altalenante, quello dei lagunari, che dopo la tribolata stagione passata hanno cambiato tantissimo rivoluzionando il proprio organico.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Zanetti che torna ad avere a disposizione tutti gli effettivi, con tante alternative in ogni zona del campo. Da capire se sarà 4-3-2-1 o, come probabile, 4-3-1-2: favorito il modulo con doppio centravanti, con Ardemagni e Scamacca in avanti e Da Cruz dietro di loro. Possibile conferma dal primo minuto per Cavion, mentre Ninkovic potrebbe anche riprendersi il posto sulla trequarti: in quel caso andrebbe Scamacca in panchina e Da Cruz verrebbe avanzato sulla linea degli attaccanti.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Lagunari che dovranno rinunciare a Caligara, ma recuperano De Marino. Intoccabile la coppia avanzata formata da Capello e Bocalon, con Aramu favorito per il ruolo di trequartista. Fiordilino intoccabile sulla linea mediana, a dividersi altri due posti Zuculini, Lollo, Suciu, Di Mariano e Vacca.