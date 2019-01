© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Oggi in B non la possiamo applicare. Non abbiamo la forza arbitrale per poterla applicare. Se l'applichiamo in B per una partita come la finale dei play off, si potrebbe anche pensare, ma per il resto dovrebbe essere fatta una sperimentazione che ha comunque dei tempi". In mattinata, il presidente dell'AIA, Marcello Nicchi, ha parlato così a Radio1 della possibilità di vedere il VAR nel campionato di Serie B.

Al numero uno degli arbitri risponde Mauro Balata, presidente di Lega B: "Ho ascoltato con piacere le parole di Marcello Nicchi sul Var in Serie B con le quali non si chiude alla possibilità di utilizzare questo importante strumento 'in una singola partita'. La considero una buona base per partire e iniziare a ragionare fin da quest'anno l'introduzione nei playoff".