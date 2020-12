Serie B, Barillà e Frattesi lanciano il Monza: 2-0 alla Cremonese e quarto posto

Successo importante per il Monza, che vince in casa della Cremonese per 2-0 e riprende la sua corsa in zona playoff. A siglare la vittoria dei brianzoli le reti di Barillà nel primo tempo e di Frattesi a un quarto d’ora dalla fine. Con questo risultato la formazione allenata da Christian Brocchi sale al quarto posto in classifica, agganciando il Cittadella e portandosi a -5 dalla capolista Salernitana. Per la Cremonese, invece, quattordicesimo posto con un solo punto di margine sulla zona playout.