© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Terminata l'ultima partita domenicale nel programma di Serie B, quella della domenica sera che metteva di fronte allo Scida di Crotone i calabresi padroni di casa e il Lecce. Primo tempo che ha sorriso ai salentini, capaci di rimontare con Tabanelli e Mancosu l'iniziale gol di Simy. A dieci dal novantesimo, poi, è arrivato però il gol di Benali per il definitivo 2-2. Un punto per una, dunque: Lecce che aggancia Pescara al quarto posto a 45, Crotone sempre in zona play-out a quota 27.