Serie B, Benevento-Ascoli: tante assenze per mister Zanetti

Paolo Zanetti

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Una vittoria per chiudere il 2019 con l'ennesimo trionfo, una vittoria per salutare anticipatamente la concorrenza e prepararsi ad un 2020 in altra categoria. Un Benevento schiacciasassi ospita in casa l'Ascoli dinanzi a 10mila spettatori con la voglia matta di proseguire la fuga verso la serie A, traguardo quanto mai alla portata di un gruppo costruito dalla società senza lesinare sforzi economici e guidato con saggezza da mister Inzaghi. Di contro, tuttavia, i bianconeri proveranno a mettere il bastone tra le ruote come accaduto l'anno scorso pur consapevoli che sarà impresa difficilissima ancor di più con l'emergenza in tutti i reparti.

COME ARRIVA IL BENEVENTO

Mister Inzaghi può dormire sonni tranquilli: chiunque scende in campo sta dimostrando di essere un titolare a tutti gli effetti. A Verona c'è stato un fisiologico turnover, ma la squadra ha vinto ancora pur senza brillare. Dinanzi a Montipò dovrebbe ricomporsi il quartetto meno battuto della categoria: Maggio e Letizia sulle corsie laterali, Caldirola e Antei al centro sebbene Tuia stia sfornando prestazioni di buon livello e potrebbe spuntarla in extremis. In mediana intoccabile il regista Viola, saranno della contesa anche Tello e Kragl che, a inizio stagione, aveva spesso scaldato la panchina prima di inserirsi ottimamente negli schemi del tecnico Filippo Inzaghi. L'ultima maglia se la contendono Schiattarella, Improta ed Hetemaj, con quest'ultimo leggermente favorito. In avanti non si può prescindere dal tandem Coda-Sau, provato anche Insigne come seconda punta ma è soluzione adottabile in corso d'opera.

COME ARRIVA L'ASCOLI

Mister Zanetti dovrà fare a meno di Ninkovic (ufficialmente sul mercato, comunque), Pucino, Ferigra, Laverone, Beretta e Chajia. Infermeria pienissima a causa soprattutto di virus influenzali. E così il 4-3-1-2 è presto fatto: dinanzi a Leali giocheranno Padoin (che tuttavia non sta benissimo, in caso di forfait pronto D'Elia), Brosco, Gravillon e Andreoni, uno dei calciatori maggiormente attesi dalla dirigenza e dallo staff tecnico. In mediana potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Gerbo che, in questo girone d'andata, ha giocato molto meno di quanto previsto. Ai suoi lati agiranno Petrucci e Piccinocchi, con Brlek alle spalle di Scamacca e Da Cruz che la spunterà ancora una volta su Ardemagni.