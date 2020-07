Serie B, Benevento-Chievo: i veneti tentano lo scacco matto alla capolista

Penultimo turno della Serie BKT 2019/20, in programma questa sera. Ancora tanti verdetti in ballo, che rendono quindi decisamente interessanti alcune partite. Tra queste figura Benevento-Chievo, con i giallorossi che non vogliono sfigurare davanti ai loro tifosi e i gialloblù a caccia di una zona playoff che occupavano stabilmente fino a qualche giornata fa. Un match nel quale, quindi, non mancano le motivazioni e certamente non mancheranno le emozioni. Fischio d’inizio alle 21.00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, dirige la sfida il Sig. Daniel Amabile della sezione di Vicenza.

COME ARRIVA IL BENEVENTO – Non regalare niente a nessuno, onorando fino alla fine un campionato trionfale. Questo è l’obiettivo del Benevento, che contro il Chievo giocherà l’ultima gara stagionale davanti ai propri tifosi. Dopo aver conquistato matematicamente la promozione, la compagine campana ha avuto qualche passaggio a vuoto per via dell'inevitabile calo delle motivazioni. Una leggerezza mal digerita dal tecnico Filippo Inzaghi che infatti ha subito rimesso tutti in riga, come dimostrano le ultime due vittorie contro Livorno e Frosinone. Un filotto che la capolista vuole proseguire contro il Chievo, affrontato con tutta probabilità con il 4-2-3-1. In difesa torna disponibile Antei, che si gioca un posto da titolare con Tuia e Caldirola. A centrocampo, out Schiattarella per squalifica, potrebbe giocare l’ex di giornata Hetemaj. Nel trio dietro all’unica punta Sau è possibile la conferma del giovane Di Serio, in rete per la prima volta in Serie B contro il Frosinone.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Spazzati via i fantasmi della parte bassa della classifica, è fondamentale dare il massimo nelle ultime due partite. Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti crede nella qualificazione ai playoff, rinfrancato dalla bella vittoria casalinga contro il Cittadella. I gialloblù, attualmente fuori dagli spareggi promozione, non possono più sbagliare e, quasi certamente, dovranno conquistare 6 punti contro Benevento e Pescara per continuare a perseguire l’obiettivo Serie A. Il primo ostacolo è rappresentato dalla capolista, che darà battaglia fino all’ultimo secondo. Un Benevento a cui Aglietti opporrà il solito e collaudato 4-3-3. Due rientri importanti in casa clivense, che rispondono ai nomi di Garritano e Giaccherini. Il primo si gioca un posto in mediana con Di Noia ed Esposito, per completare il terzetto composto anche da Obi e Segre. Da valutare anche l’impiego di Giaccherini, se dal primo minuto al posto di Ceter oppure a gara in corso. Confermatissimi, invece, Djordjevic e Vignato in avanti.