Serie B, Benevento-Cittadella: Proia e Insigne dal 1'

Roberto Insigne

Saranno un Benevento e un Cittadella in cerca di riscatto, quelli che si affronteranno oggi (ore 18) al "Vigorito" per il secondo turno di campionato. I sanniti vengono dal pareggio di Pisa, dove hanno rischiato anche di capitolare nel finale, mentre il Cittadella è reduce dal pesante ko interno contro lo Spezia per 3-0. A dirigere la gara sarà il signor Aureliano della sezione di Bologna.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Mister Inzaghi può contare sul rientro tra i convocati del difensore Alessandro Tuia, che partirà dalla panchina. Si va verso la riconferma del 4-4-2 di settimana scorsa, con l'unica novità che dovrebbe essere costituita dall'inserimento sulla corsia destra di Insigne per Improta.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Venturato dovrà fare a meno degli infortunati Rizzo, Frare, Bussaglia e Rosafio, mentre tornano tra i convocati Luppi e Proia, di rientro dalla squalifica. Sempre più probabile il passaggio al 4-2-3-1: confermata la difesa del primo turno, Ghiringhelli-Drudi-Adorni-Benedetti, in mediana ci saranno ancora Vita, Iori, con Proia, Branca e Panico alle spalle di Diaw.