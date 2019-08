Serie B, Benevento e Crotone vincono e balzano in vetta

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prima vittoria stagionale per il Benevento di Filippo Inzaghi, che dopo il pareggio all’esordio contro il Pisa batte per 4-1 il Cittadella. Sanniti avanti al 28’ grazie a un autogol di Ghiringhelli, poi nella ripresa arrivano anche le reti di Maggio e Insigne. All’81 Diaw accorcia le distanze, ma due minuti più tardi Coda segna il gol che vale il poker. Primo successo in stagione anche per il Crotone, che si impone per 2-1 sul campo dello Spezia. Nel primo tempo doppietta di Simy per i rossoblu (primo gol su calcio di rigore), mentre nel finale di frazione Ricci accorcia le distanze. A nulla è valso l’assalto dei liguri, che vengono sconfitti e restano a quota 3 punti.

Il programma della seconda giornata

Venerdì

Chievo-Empoli 1-1 (clicca qui per il LIVE)

Sabato

Ore 18

Benevento-Cittadella 4-1 (clicca qui per il LIVE)

Spezia-Crotone 1-2 (clicca qui per il LIVE)

Ore 21

Cosenza-Salernitana

Cremonese-V.Entella

Livorno-Perugia

Trapani-Venezia

Domenica

Ore 18

Juve Stabia-Pisa

Pescara-Pordenone

Ore 21

Frosinone-Ascoli