Serie B, Benevento-Entella - Inzaghi a caccia della vetta

© foto di Giacomo Morini

Bella sfida al Vigorito tra il Benevento di Inzaghi e la Virtus Entella di Boscaglia. I sanniti non hanno ancora perso in questo inizio di stagione e sono reduci dal pareggio (1-1) contro il Pordenone. Momento di leggera flessione, invece, per i liguri: un punto nelle ultime due gare dopo un inizio sprint. Sarà, comunque, una gara incerta e vibrante fino alla fine. Sono tre i precedenti tra le due squadre. Nella stagione 2016-2017 a Benevento finì con il risultato di 0-0. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Sozza di Seregno.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - I campani vanno a caccia della vetta, almeno momentanea considerato che l'Ascoli giocherà lunedì contro la Cremonese. Sau si riprende il posto in attacco al fianco di Coda, ballottaggio sulle corsie esterne con Kragl e Tello favoriti su Insigne e

Improta. Confermato il 4-4-2 di base.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - I liguri, invece, cercano la vittoria che manca da due turni. Periodo di appannamento dopo una partenza notevole. Boscaglia non può contare sull’infortunato Crimi e dopo il turn over nel turno infrasettimanale è orientato a tornare alla squadra tipo convEramo, Paolucci e Nizzetto che partiranno dall’inizio. In attacco fiducia al tandem Morra e Mancosu.