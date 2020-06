Serie B, Benevento-Juve Stabia: tempo di derby al Vigorito

La marcia trionfale del Benevento verso la Serie A proseguirà stasera al Vigorito contro la Juve Stabia, nel primo derby post Covid. I sanniti vengono da un successo e un pareggio nelle prime due gare della ripartenza e sono ormai ad un passo dalla promozione matematica, mentre le vespe sono reduci dalla deludente sconfitta interna col Livorno ultimo e mantengono un margine di appena tre punti sulla zona play-out. Ad arbitrare la gara sarà il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli.



COME ARRIVA IL BENEVENTO - Squadra quasi al completo per mister Inzaghi, che recupererà al centro della difesa Volta, di rientro dalla squalifica, ma dovrà fare ancora a meno degli infortunati Antei, Vokic e Viola. Possibili novità rispetto alla gara di venerdì con l'Empoli, con Letizia che dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Barba e Volta che si riprenderà il posto accanto a Caldirola. Per il resto si va verso la conferma del centrocampo Tello, Schiattarella ed Hetemaj e del tridente offensivo composto da Insigne, Sau e Moncini.



COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Diversi indisponibili per Caserta, che dovrà rinunciare all'infortunato Polverino e agli squalificati Germoni, Ricci e Cissé. In difesa scelte obbligate col quartetto Vitiello, Troest, Tonucci e Fazio a difendere Provedel. In mediana ci saranno ancora Calò ed Addae, medntre sugli esterni ritroverà una maglia da titolare Canotto che, con Bifulco e Mallamo agirà alle spalle di Forte.