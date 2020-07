Serie B, Benevento-Livorno: si gioca per le statistiche ma vietato fare brutte figure

Calcio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

Terza partita in sette giorni per le squadre di Serie BKT, impegnate stasera nella 35ªgiornata di campionato. Al "Vigorito" va in scena la sfida tra le uniche due squadre senza obiettivi e che quindi potrebbe rivelarsi fuori da ogni pronostico. Da una parte il Benevento che, seppur stimolato da mister Inzaghi a concludere la stagione nel miglior modo possibile, sembra aver staccato la spina e pensare già alla Serie A. Dall'altra il Livorno, retrocesso in Lega Pro, che ha dimostrato nel corso della stagione un divario incolmabile a livello tecnico, caratteriale, motivazionale e gestionale verso avversari più quotati e ambiziosi. Calcio d'inizio alle ore 21, arbitra il sig. Antonio Di Martino di Teramo.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - La sconfitta di Trapani non è andata giù nè al tecnico Inzaghi nè al patron Vigorito e per questo si è deciso di ricorrere ad un mini-ritiro di tre giorni per ritrovare concentrazione e coesione nel gruppo in vista della gara contro il Livorno. Inzaghi non ammetterà altri errori e, in sinergia con la società, utilizzerà le restanti gare per valutare chi sia pronto o meno al salto di categoria. Ancora ai box Antei, Viola e Vokic, mentre torna tra i convocati Sanogo. Il tecnico sembra intenzionato a riproporre la formazione-tipo dopo aver sperimentato parecchio nelle ultime giornate. Probabile 4-3-3 con Montipò tra i pali, Maggio,Volta, Caldirola e Letizia in difesa. Torna Schiattarella ma è in dubbio un suoi impiego dal 1'. Favoriti Tello, Hetemaj e Del Pinto per comporre la linea mediana. Davanti Improta, Moncini e Insigne, con Sau, Kragl e Di Serio leggermente dietro nelle gerarchie.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Amaranto retrocessi e in balia delle scelte discutibili della società: anche il tecnico Filippini sembrava in procinto di dover abbandonare la panchina labronica ma il suo sostituto, il tecnico della pimavera Juriy Cannarsa, avrebbe dovuto fare tutti gli esami “anti-covid” e non ci sarebbe stato il tempo necessario per il cambio. Il Livorno si presenta al "Vigorito" con tanti assenti: Agazzi, Di Gennaro, Seck, Marsura, Mazzeo e Coppola, squalificato per tre giornate dal Giudice Sportivo. Non al meglio, ma regolarmente nella lista dei convocati, Del Prato e Plizzari. In pre-allarme il secondo portiere Ricci qualora il titolare non dovesse farcela. Filippini sembra orientato a confermare il 3-5-2 schierando Boben, Bogdan e il giovane Marie Sainte sulla linea di difesa. A centrocampo possibile impiego dal 1' del ventenne Ruggero con Luci e Awua. Sulle fasce Morelli e Porcino. Davanti probabile chance per il primavera Palecchi per affiancare Braken.