© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Benevento chiude in vantaggio il primo tempo dell’anticipo di Serie B contro il Pescara. Padroni di casa subito in attacco con Bandinelli e Buonaiuto che sfiorano la rete nei primi 10 minuti, poi al 24° arriva la grande occasione dei giallorossi con Ciofani che colpisce il pallone col braccio causando il rigore. Sul dischetto va Coda che fallisce l’appuntamento con il gol calciando a lato. L’errore non spegne gli ardori della squadra di Bucchi che continua ad attaccare concedendo poco al Pescara, pericoloso solo al 40° con Mancuso, fino a trovare gol allo scadere con Coda che si rifà così per l’errore dagli undici metri: assist di Bandinelli per il centravanti che da fuori area calcia e batte Fiorillo con la complicità di una deviazione di Gravillon.