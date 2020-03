Serie B, Benevento-Pescara: Legrottaglie al Vigorito per uscire dalla crisi

vedi letture

Il penultimo match della 28^ giornata del campionato di Serie B prevede la sfida, sulla carta impari, tra Benevento e Pescara. Due squadre che arrivano da momenti opposti di forma, vedi quella di Pippo Inzaghi che aspetta solo la matematica per festeggiare la promozione diretta in Serie A, mentre quella di Legrottaglie lotta per allontanare la zona play out e avvicinare quella per provare a salire.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Spaventa quasi il percorso dei campani: primo posto a 66 punti e 17 lunghezze di distanza dalla seconda in classifica. Un cammino migliore di quello della Juventus retrocessa e che al Vigorito non conosce quasi sofferenza. Sono infatti 11 le vittorie in 14 partite disponibili e anche l’ultimo successo esterno con il Perugia sancisce la forza di una squadra che ha imparato dai suoi anni in Serie A. Questa sera Pippo Inzaghi potrebbe affidarsi a un po’ di turn over viste le tre gare in sette giorni, contando anche che non avrà a disposizione Antei, Tello, Voci, e Gyamfi. Squalificato, invece, Letizia. Il modulo, però, non cambierà e sarà il consueto 4-3-2-1 ad albero di Natale. Montipò in porta e difesa composta da Maggio, Tuia, Caldirola e Barba. A centrocampo Hetemaj, Schiattarella,e Viola, mentre Insigne e Sau saranno i due trequartisti dietro Moncini.

COME ARRIVA IL PESCARA - Situazione completamente diversa per Legrottaglie. Quattro sconfitte nelle ultime 5 partite e prestazione sbagliata anche giovedì contro lo Spezia. Non aiuta poi la situazione infortunati. Tra indisponibili e squalificati il Pescara non può contare su 12 calciatori, ma il passo falso dell’Empoli in questo weekend non allontana troppo la zona play off. Le scelte, dunque, sono abbastanza obbligate. Legrottaglie sceglie il 4-3-2-1 con Fiorillo in porta e difesa composta da Bettella, Campagnaro, Scognamiglio e Masciangelo. Gli interni saranno Busellato e Memushaj, mentre al centro va Bruno. Dietro Maniero, invece, spazio a Galano e Clemenza.