Serie B, Benevento-Pisa: i sanniti "vedono" la promozione in Serie A

Terminata la sosta invernale, è tempo di tornare in campo per Benevento e Pisa che si affronteranno al "Ciro Vigorito" alle ore 21 in occasione della prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. I padroni di casa, assoluti dominatori del torneo con 46 punti conquistati su un totale di 57 disponibili (solo quattro pareggi ed una sconfitta), viaggiano a +14 a discapito del Pordenone fermato sul pari nell'anticipo del venerdì a Frosinone e "vedono" il ritorno in massima serie, ormai veramente a portata di mano. Gli ospiti, saliti quest'anno in cadetteria, si trovano in quattordicesima posizione a quota 24 punti, ma in caso di vittoria potrebbero balzare addirittura in zona play-off: i toscani hanno chiuso il 2019 con due sconfitte ed un pareggio interno, la vittoria manca dal 16 dicembre.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Gli "Stregoni" hanno chiuso il girone d'andata senza sconfitte casalinghe (nove vittorie ed un pareggio) e quest'oggi, per la "prima" del 2020 tra le mura amiche, dovranno rinunciare ad Antei, che si è sottoposto in settimana all'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, e Vokic: due assenze, dunque, per il tecnico Filippo Inzaghi che potrà comunque contare su una folta rosa a disposizione. Sarà 4-3-3 per i giallorossi: Montipò confermato in porta, Letizia e Maggio esterni di difesa con Tuia e Caldirola a centrocampo, Schiattarella in mediana supportato da Viola ed Hetemaj, Coda riferimento offensivo centrale con Sau e Kragl ai suoi lati.

COME ARRIVA IL PISA - Indisponibili lo squalificato Masucci e l'acciaccato Meroni, che dovrebbe tornare tra i convocati già sabato prossimo contro la Juve Stabia; torna Marconi, non ancora pronto per giocare dal primo minuto. Mister Luca D'Angelo, rispetto all'ultimo impegno prima della sosta, potrà contare sugli apporti di due nuovi arrivati, Vido e Soddimo: per entrambi si prospetta un impiego fin dall'inizio nel 4-3-1-2 nerazzurro che vedrà Gori tra i pali, Lisi e Belli terzini e la coppia Benedetti-Ingrosso al centro della difesa, il tridente Marin-De Vitis-Gucher a centrocampo e, appunto, i già citati ex di Crotone e Cremonese assieme a Fabbro nel reparto offensivo.