Serie B, Benevento-Salernitana - Aya dal 1', ipotesi 4-4-2 per i sanniti

Ramzi Aya

© foto di Giuseppe Scialla

Cresce la febbre a Benevento per l'attesissimo derby campano tra i sanniti capolisti e la Salernitana, un confronto divenuto un vero e proprio classico negli ultimi anni. Tanti gli ex da una parte e dall'altra per una gara che si preannuncia una vera e propria battaglia, coi granata che arrivano al Vigorito forti di due successi consecutivi contro Pescara e Cosenza e di una posizione di classifica che li vede a soli tre punti dal secondo posto. Gli stregoni invece vogliono infilare il quarto successo consecutivo nel derby. Ad arbitrare la gara sarà il signor Lorenzo Illuzzi di Molfetta.



COME ARRIVA IL BENEVENTO - Squadra quasi al completo per mister Inzaghi, che può contare sui neoacquisti Moncini e Barba, alla prima chiamata. Dubbio sul modulo, che potrebbe essere il 4-3-3 o 4-4-2. Tutto dipenderà dall'impiego o meno di Improta sulla corsia mancina. Davanti a Montipò solita linea a quattro composta da Maggio, Volta, Caldirola e Letizia, mentre a centrocampo, in caso di mediana a due, ci saranno Viola e Schiattarella, con l'inserimento di Hatemaj in mezzo in caso di linea a tre. Sugli esterni ci saranno Improta e Kragl, con Sau-Coda in avanti.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Mister Ventura può contare sull'importante recupero di Cicerelli, mentre dovrà fare ancora a meno di Lopez. Prima convocazione, invece, per il neoacquisto Capezzi. Sarà ancora 3-5-2: davanti a Micai ci saranno Aya, Migliorini e Jaroszynski; a centrocampo dovrebbero essere confermati Kiyine, Akpa Akpro e Di Tacchio, con Lombardi e Cicerelli sulle corsie laterali; in avanti Djuric e Gondo.