Serie B, Benevento sempre più in volo, bene Spezia e Chievo. Il punto

Il Benevento continua a volare verso la Serie A. La squadra di Inzaghi è un rullo compressore e macina avversari su avversari. Battuto anche il Pordenone con le reti di Viola e Insigne. Alle sue spalle ecco Spezia e Frosinone. I liguri vincono 3-1 in rimonta contro l'Ascoli, i laziali, invece, vincono di misura contro il Perugia. Dietro ai sanniti, dunque, c'è bagarre per il secondo posto che dà l'accesso diretto alla A. Battuta d'arresto per il Crotone che cede contro la Juve Stabia: decide l'ex Addae proprio allo scadere. Ritorna al successo il Chievo trascinato da Giaccherini: esce ridimensionata la Salernitana di Ventura. Successo per il Cosenza che ritorna alla vittoria dopo l'arrivo di Pillon in panchina: tris in casa del Livorno sempre più in crisi. Pareggio tra Virtus Entella e Venezia, mentre il Trapani crolla in casa della Cremonese: una manita che rilancia Rastelli e i suoi grigiorossi. K.o. casalingo per il Pescara nell'anticipo del venerdì contro il Cittadella che si riavvicina alle zone altissime della classifica. Altra squadra in decisa rimonta è l'Empoli che, con Marino in panchina, torna a volare: decide una rete di Tutino al 96'.