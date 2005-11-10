Serie B, sarà il big match Ascoli-Palermo ad aprire l'11ª giornata: il programma completo
Tommaso Maschio
L’undicesima giornata di Serie B si aprirà questa sera con un vero e proprio big match, seppur inatteso a inizio anno: il Palermo capolista infatti andrà a far visita al neopromosso Ascoli che occupa il terzo posto in classifica.
Il campionato proseguirà poi domenica con il Pisa che ospiterà il SudTirol in un’altra gara da alta classifica, mentre il Cesena se la vedrà con il Catanzaro dell’ex Mignani. A chiudere il programma delle 15:00 saranno poi Padova-Empoli, con Andreoletti che tornerà all’Euganeo, e Juve Stabia-Arezzo. Grande attesa per la sfida fra Mantova ed Hellas Verona, non solo per la classifica, ma anche per la rivalità fra le due piazze così come per il derby campano fra Benevento e Avellino.
Domenica toccherà invece al Modena, seconda forza del campionato, scendere in campo sul campo di una Virtus Entella ancora alla ricerca del primo successo interno, mentre la Sampdoria andrà a Carrara per sfatare il tabù sintetico. A chiudere la giornata sarà infine Vicenza-Cremonese.
Il programma dell’11ª giornata di Serie B
Venerdì 6 novembre
ore 20:30
Ascoli – Palermo
Sabato 7 novembre
ore 15:00
Padova – Empoli
Cesena – Catanzaro
Juve Stabia – Arezzo
Pisa – SudTirol
ore 17:15
Mantova – Hellas Verona
ore 19:30
Benevento – Avellino
Domenica 8 novembre
ore 15:00
Virtus Entella – Modena
ore 17:15
Carrarese – Sampdoria
0re 19:30
Vicenza – Cremonese
La classifica di Serie B
Palermo 26
Modena 20
Ascoli 19
Mantova 18
Avellino 15
Benevento 15
Hellas Verona 15
Pisa 15
Padova 14
SudTirol 14
Cremonese 12
Cesena 12
Arezzo 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Juve Stabia 9
Vicenza 9
Empoli 8
Sampdoria 8
Catanzaro 6