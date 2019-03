© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è conclusa la sfida del Picco tra Spezia e Padova. È arrivata a sorpresa l’affermazione degli ospiti, che si sono imposti per 2-0. Decisiva per la vittoria finale la doppietta messa a segno da Bonazzoli (16’ e 56’). Con questo risultato il Padova lascia l’ultimo posto in classifica, mentre lo Spezia perde l’occasione di accorciare sulla zona playoff.