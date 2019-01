Serie B, botta e risposta tra Spezia e Venezia: Da Cruz risponde a Domizzi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' terminato 1-1 il match tra Spezia e Venezia, valido come posticipo del 20esimo turno di Serie B. In vantaggio la squadra ospite, grazie alla marcatura di Domizzi al 60'. Il pari dei liguri, invece, è arrivato quattro minuti dopo con Da Cruz. I lagunari ora hanno 22 punti in classifica, lo Spezia ne ha cinque in più.