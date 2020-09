Serie B, Brescia-Ascoli: Delneri sfida Bertotto, vietato sbagliare in partenza

A 504 giorni dall'ultima volta, la Serie B torna al "Mario Rigamonti" per ospitare una partita del Brescia che, dopo l'amara retrocessione dell'ultima stagione, proverà a riprendersi la massima serie nazionale: l'esordio delle Rondinelle nel campionato 2020/21 è contro l'Ascoli, squadra che nella scorsa annata non è mai riuscita a trovare la giusta quadra nonostante l'avvicendamento di ben quattro allenatori in panchina (Zanetti, Stellone, Abascal e Dionigi). Sarà Luigi Delneri contro Valerio Bertotto, il veterano contro il debuttante: dirigerà la sfida il sig. Abbattista di Molfetta.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Toccherà a mister Delneri il compito di riportare i lombardi in Serie A. Per la gara odierna non saranno a disposizione Sabelli, Viviani e Torregrossa: i primi due sono stati messi ko da problemi muscolari, il terzo invece non è ancora nelle migliori condizioni fisiche e potrebbe rientrare mercoledì in Coppa Italia contro il Trapani. Sarà 4-4-2 con Joronen tra i pali, Semprini e Mateju sulle corsie esterne con Chancellor-Papetti in mezzo; linea dei centrocampisti formata da Spalek, Bjarnason (favorito su Labojko), Dessena e Zmrhal; nel reparto avanzato sarà l'ex Ascoli Morosini ad affiancare Donnarumma.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Uomini contati per Valerio Bertotto, all'esordio assoluto da allenatore in Serie B, in occasione della prima uscita dei marchigiani in cadetteria. Out gli infortunati Beretta, Maurizii, Ndiaye e Brosco; indisponibili i reduci dal Covid-19 Gerbo e De Alcantara; fuori per scelta tecnica i vari Rosseti, Quaranta, Costa Pinto, Lico e Chajia, oltre a Ninkovic perché "uomo mercato". Il modulo sarà il 4-3-3: davanti a Leali la difesa a quattro composta da Pucino, Avlonitis, Corbo e Sarzi Puttini (favorito su Padoin); a centrocampo Eramo con Buchel e Saric; in attacco un tridente completamente nuovo con Mallè, Vellios e Chiricò.