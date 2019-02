Serie B, Brescia avanti 2-1 sul Carpi al 45': decide il gol di Ndoj

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È terminata adesso la prima frazione di gioco al Rigamonti, avanti il Brescia per 2-1 sul Carpi. Primo tempo scoppiettante sbloccato da Donnarumma su calcio di rigore per fallo di Rolando su Ndoj, pari ospite con Rolando di testa. Ritorna avanti la squadra di Corini con l'inserimento perfetto di Ndoj, altra occasione per il Carpi di pareggiare ma Arrighini si fa ipnotizzare dal dischetto da Alfonso.