Il Brescia vede la Serie A a un passo. Alle rondinelle serve la vittoria contro l'Ascoli per festeggiare la promozione con due turni di anticipo e, al 45', la formazione di Corini è in vantaggio per 1-0. Decide, per ora, la rete di Dessena al 36'. In questo momento la classifica di B vede il Brescia con sette punti di vantaggio sul Palermo, terza forza della cadetteria. Il vantaggio a fine primo tempo vale l'aritmetica promozione in Serie A.