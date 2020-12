Serie B, Brescia-Empoli: big match al Rigamonti

Il primo posticipo della 15/a giornata di Serie B si gioca al Rigamonti tra il Brescia e l'Empoli. Un match interessante tra due squadre che stanno vivendo un buon momento di forma. I lombardi, con il nuovo allenatore Dionigi in panchina, stanno risalendo la classifica dopo un inizio di stagione tribolato (e due esoneri). I toscani, invece, si trovano al secondo posto ad un solo punto di distanza dalla Salernitana. I lombardi sono in netto vantaggio nel bilancio dei 24 precedenti giocati in Serie B fra le due squadre: 11 i successi delle Rondinelle, a fronte di 9 pareggi e di 4 affermazioni dell'Empoli. Calcio d'inizio alle ore 18.00. L'arbitro è Ros della sezione di Pordenone.

COME ARRIVA IL BRESCIA - I lombardi sembrano aver trovato stabilità: adesso serve il colpaccio contro una grande del campionato. Dionigi è orientato a schierare la squadra con il 3-4-2-1 con Spalek e Bjarnason alle spalle di Torregrossa. Così l'allenatore dei lombardi prima del match: "L'importante non è il sistema di gioco, ma i modi di giocare. I moduli sono numeri, dobbiamo capire come muoverci e impostare il gioco. Chi scende in campo deve essere in grado di capire cosa fare".

COME ARRIVA L'EMPOLI - Dopo il pareggio interno contro la Reggiana, i toscani vogliono tornare alla vittoria. Il modulo di partenza sarà il 4-3-1-2 con Moreo alle spalle di La Mantia e Mancuso. Così l'allenatore dei toscani prima del match: "Con la Reggiana abbiamo fatto una grande partita e per adesso le prestazioni contano ancor di più dei punti persi. La gara di domani sarà però più difficile contro una squadra forte che sembra aver ritrovato la salute”.